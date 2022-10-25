Общество

Пользователи WhatsApp сообщили о сбоях в работе мессенджера

Пользователи WhatsApp в ряде стран сообщают о сбоях в работе мессенджера сегодня, 25 октября, следует из данных Downdetector.

Так, из Германии поступило более 10 тысяч жалоб, пишет РИА Новости.

На данный момент сообщается уже о более 70 тыс. жалобах на работу приложения в Великобритании, США и Европе. В частности, не отправляются сообщения, также пользователи жалуются на проблемы с соединением с сервером, пишет «Интерфакс».

С начала года это самый крупный сбой WhatsApp, отмечает портал The Verge.

WhatsApp - американский бесплатный сервис обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи по IP, принадлежащий компании Meta (деятельность Meta признана экстремистской и запрещена на территории РФ, включена в перечень террористов и экстремистов).