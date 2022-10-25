Общество

Акцию «Береги жизнь!» провели для псковских дошкольников

Сотрудники линейного отделения полиции на станции «Дно» Псковского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с отрядом «Юных инспекторов железнодорожного движения» провели профилактическую акцию «Береги жизнь!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте

Совместно с представителями отряда полицейские организовали акцию для подготовительной группы «Лучики» детского сада «Солнышко». Ребята читали стихи о правилах безопасного поведения на железной дороге, оформили профилактические красочные памятки.

«Мальчишки и девчонки сами оформляли памятки для того, чтобы транспортные полицейские совместно с представителями железной дороги смогли подарить их участникам различных мероприятий и наглядно показать, что соблюдать ключевые правила должны не только взрослые, но и юные пассажиры», - отметили в полиции.

Инспектор отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Лилия Журавлева для закрепления материала продемонстрировала видеофильм о правилах безопасности на железной дороге.

В августе текущего года сотрудники железнодорожной станции «Дно» Псковской области при взаимодействии детского сада «Солнышко» создали отряд ЮИЖД, целью которого является профилактическая работа с дошкольниками и ознакомление граждан с правилами безопасного поведения на железнодорожном транспорте, добавили в полиции.