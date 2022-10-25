Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

39 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 960 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 83 пациента, всего – 122 648. Число летальных исходов остается неизменным - 1 933 человека.
Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:
- Псков – 40853/16
- Великие Луки –18181/4
- Бежаницкий район –1600/0
- Великолукский район –2843/0
- Гдовский район –2236/0
- Дедовичский район –3076/0
- Дновский район –1017/0
- Красногородский район –1127/2
- Куньинский район –1062/2
- Локнянский район –1206/0
- Невельский район –5625/3
- Новоржевский район –1343/0
- Новосокольнический район –3300/1
- Опочецкий район –3825/0
- Островский район –6081/0
- Палкинский район –1261/0
- Печорский район –2956/2
- Плюсский район –1964/1
- Порховский район –4541/1
- Псковский район –9690/1
- Пустошкинский район –1574/0
- Пушкиногорский район –1789/2
- Пыталовский район –1921/0
- Себежский район –2986/1
- Стругокрасненский район –2112/3
- Усвятский район –745/0