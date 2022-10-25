Общество

Почти 40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

39 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 960 раз, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 83 пациента, всего – 122 648. Число летальных исходов остается неизменным - 1 933 человека.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: