Общество

Семья великолучан попыталась прокатиться на колесе обозрения в закрытом парке. ВИДЕО

Великолукская семья попыталась прокатиться на колесе обозрения в закрытом «Луки Парке». Об этом сообщается в группе парка в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: «Луки Парк» / «ВКонтакте»

«Готовы снова увидеть героев сериала "Вандалы в парке"? На этот раз в объективы наших камер попалась одна дружная семейка: ребята пытались прокатиться на колесе обозрения. Раскачали кабинку - запустить не получилось, но хотя бы посидели», - рассказали в администрации парка.

Жителям и гостям Великих Лук напомнили, что на территории парка расположены более 50 камер, на которых чётко видны лица всех злоумышленников. Все видеоматериалы отправляются в правоохранительные органы.

«Призываем вас относиться бережней к парку. Мы стараемся создать для всех наших гостей уют и красоту. Очень печально осознавать, что эти труды не ценятся некоторыми горожанами!» - добавили в администрации парка.