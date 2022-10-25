Информация о донорстве крови и костного мозга стала доступна на Госуслугах

Теперь в разделе «Здоровье» на Госуслугах доступна информация о донорстве крови и костного мозга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Минцифры.
Те, кто сдаёт кровь, смогут:
Вскоре сервис позволит записываться на сдачу крови дистанционно.
Для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на Госуслугах теперь работает специальная форма подачи заявления на включение в федеральный регистр.
«Пересадка костного мозга требуется при лечении людей с серьезными заболеваниями крови. Для многих из них это единственный шанс выздороветь», - отметили в Минцифры.
Чтобы записаться в регистр, нужно: