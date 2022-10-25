Общество

Информация о донорстве крови и костного мозга стала доступна на Госуслугах

Теперь в разделе «Здоровье» на Госуслугах доступна информация о донорстве крови и костного мозга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Минцифры.

Те, кто сдаёт кровь, смогут:

увидеть историю совершенных донаций,

узнать результаты анализов крови по каждой из них,

скачать справку для оформления оплачиваемого дня отдыха.

Вскоре сервис позволит записываться на сдачу крови дистанционно.

Для тех, кто готов стать потенциальным донором костного мозга, на Госуслугах теперь работает специальная форма подачи заявления на включение в федеральный регистр.

«Пересадка костного мозга требуется при лечении людей с серьезными заболеваниями крови. Для многих из них это единственный шанс выздороветь», - отметили в Минцифры.

Чтобы записаться в регистр, нужно: