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Общество

Историческую надпись восстановили на здании Псковского технического лицея. ФОТО

25.10.2022 16:47|ПсковКомментариев: 0

Надпись «Мариинская женская гимназия» появилась на здании Псковского технического лицея, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, реставрацию здания начали в 2020 году. 

Источник: bibliopskov.ru

Как сообщают открытые источники, 15 ноября 1860 года в Пскове на средства горожан в наемном помещении состоялось торжественное открытие женского училища. 16 февраля 1861 года училище стало именоваться Мариинским в честь августейшего имени Ее величества государыни императрицы Марии Александровны. В 1870 году училище было преобразовано в Мариинскую женскую гимназию. Учебное заведение было создано, прежде всего для того, чтобы повысить уровень грамотности среди женщин. Гимназия просуществовала до 1918 года.

В годы Великой Отечественной войны здание гимназии сильно пострадало: было полностью обрушено правое крыло. Восстановление началось в 1944 году. С 1946 года в нем размещалась средняя школа № 8 города Пскова. С 1990 года основные помещения учебного корпуса бывшей Мариинской женской гимназии занимает Псковский технический лицей.

Теги: #школа #птл
Источник: Псковская Лента Новостей
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