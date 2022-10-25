Историческую надпись восстановили на здании Псковского технического лицея. ФОТО

Надпись «Мариинская женская гимназия» появилась на здании Псковского технического лицея, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, реставрацию здания начали в 2020 году.

Источник: bibliopskov.ru

Как сообщают открытые источники, 15 ноября 1860 года в Пскове на средства горожан в наемном помещении состоялось торжественное открытие женского училища. 16 февраля 1861 года училище стало именоваться Мариинским в честь августейшего имени Ее величества государыни императрицы Марии Александровны. В 1870 году училище было преобразовано в Мариинскую женскую гимназию. Учебное заведение было создано, прежде всего для того, чтобы повысить уровень грамотности среди женщин. Гимназия просуществовала до 1918 года.

В годы Великой Отечественной войны здание гимназии сильно пострадало: было полностью обрушено правое крыло. Восстановление началось в 1944 году. С 1946 года в нем размещалась средняя школа № 8 города Пскова. С 1990 года основные помещения учебного корпуса бывшей Мариинской женской гимназии занимает Псковский технический лицей.