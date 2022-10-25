Общество

Как должны работать контактные зоопарки и какие к ним требования, рассказал эксперт

В Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора продолжает поступать вопрос: «Правда ли, что в России теперь запрещена работа контактных зоопарков?». В связи с этим эксперт ведомства разъяснил порядок работы зоопарков.

«В зоопарках (зоосадах), имеющих лицензию Россельхознадзора, допускается физический контакт животных с посетителями, но только с учётом соблюдения требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденных постановлением правительства РФ от 30 декабря 2019 года №1937», - рассказала заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора Елена Момот.

Согласно требованиям, физический контакт посетителей с животными осуществляется только на специально оборудованных площадках для общения с животными по установленному графику и под контролем сотрудников зоопарка. Главное условие – наличие недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ

Также требованиями определен перечень животных, которые могут быть допущены до физического контакта с посетителями зоопарков (зоосадов).

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Так, в перечень вошли: