Общество

Роспотребнадзор выдал положительное заключение пушкиногорскому «Зоограду»

Экопарк «Зооград», расположенный в Пушкиногорском районе, получил положительное заключение от регионального управления Роспотребнадзора. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно из собственных источников.

«Проект санитарно-защитной зоны экопарка "Зооград" <...> соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим и нормативам», - заключили в ведомстве.

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Напомним, 12 января владелец «Зоограда» сообщил о закрытии экопарка, так как организация не получила лицензию на продолжение своей деятельности. На следующий день губернатор Михаил Ведерников дал поручение ответственным лицам разобраться с ситуацией и подчеркнул, что организация не закрылась, а временно приостановила деятельность.

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В результате 14 января «Зооград» заявил, что планирует открыться для посетителей в мае. 16 марта владелец экопарка отметил, что организация готовится к приему посетителей, в том числе переустраивает вольеры для животных. С 11 по 13 мая сотрудники Россельхознадзора провели очередную проверку, по результатам которой организация вновь не получила лицензию.

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Позже председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина заявила, что власти Псковской области окажут содействие экопарку.

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17 июня «Зооград» официально открыл свои двери для посетителей, получив лицензию от Россельхознадзора.

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Однако уже через месяц на пушкиногорский экопарк «Зооград» подали в суд соседи.