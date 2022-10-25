В Псковской области отменят новогодние салюты и массовые гуляния. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что Новый год в регионе проведут «спокойно, в семейном формате и без излишеств». «Уверен, что все взрослые это решение поймут и поддержат. Но не нужно забывать про детей. Для них Новый год - это всегда время волшебства и исполнения самый заветных желаний, неотъемлемая часть счастливого детства», - сказал Михаил Ведерников.
Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Он подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание детям кадровых военнослужащих, мобилизованных и тем, чьи отцы погибли, защищая страну. «Поэтому традиционная "Губернаторская елка" состоится в расширенном формате. К многодетным и малоимущим семьям присоединятся те, кого напрямую коснулась специальная военная операция. "Елка желаний" также будет - для детишек, о ком позаботиться попросту некому. Наша цель - минимизировать траты, но все-таки есть моменты, на которых не нужно экономить ни при каких обстоятельствах. Уверен, вы это понимаете и разделяете», - добавил глава региона.