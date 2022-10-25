Общество

Псковский астроном-любитель запечатлел полёт ракеты-носителя в Алтайском крае

Полёт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим грузовым кораблем «Прогресс МС-21», запущенной с космодрома «Байконур», запечатлел псковский астроном-любитель Пётр Митрофанов в деревне Шумановка Алтайского края. Фотографией он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Пётр Митрофанов

«Такую большую "медузу" наблюдал впервые, так как в нашем Пскове увидеть такое практически невозможно (траектории запуска ракет проходят мимо). В общем, удачно застал явление, это вдобавок к затмению, с погодой тоже повезло, далее уже было бы пасмурно», - отметил пскович.

Видео: Пётр Митрофанов

Напомним, жителю Великих Лук удалось сфотографировать «медузу» от ракеты «Союз-2-1Б» со спутником «Глонасс-К №17Л» в Плесецке, которую запускали 10 октября.