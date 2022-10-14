Общество

«Медузу» в небе запечатлели в Великих Луках. ФОТО

Житель Великих Лук поделился фотографией «медузы» в небе в городском сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Явлением, которое взволновало великолучанина, оказалось свечение реактивных газов во время запуска ракеты «Союз-2-1Б» со спутником «Глонасс-К №17Л» в Плесецке.

Фото: группа «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте»

Подписчики неоднозначно отреагировали на «медузу». Некоторые сразу пояснили природу явления, а кто-то предположил, что свечение связано с инопланетянами: «Ну всё, они прилетели, не думал, что доживу до такого».