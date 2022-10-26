Общество

Экоактивистка из Острова рассказала об обращении с мусором в её детстве

Экоактивистка из Острова, руководительница эко-проектов Светлана Ибрагимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала об экологических привычках своей семьи и о том, как она попала в экоповестку.

«Я росла в абсолютно экологичной семье. Мне с детства рассказывали, как должно быть, что должно быть. У нас было своё хозяйство, свой дом, и ты не можешь мусорить рядом со своим домом. Дача далеко, и никто не приедет туда вывезти гору мусора», – отметила Светлана Ибрагимова.

Она поделилась опытом использования в бытовых целях мусора из своего детства.

«Родители делали это (сортировали и перерабатывали мусор - ред.) из необходимости, они и меня научили, как это делать правильно. Были такие моменты, я прекрасно это помню, когда приезжали гости, друзья, и оставалась куча стеклянных бутылок. Я думала, куда же их, куда, а папа сделал из них фундамент для теплицы. Она развалилась два или три месяца назад, а мне 30 лет. Пластик отлично используется на огороде у мамы, нет вообще никаких проблем. Конечно, все отходы – это либо животным, либо компост», – рассказала активистка.

Светлана Ибрагимова добавила, что теперь она старается прививать экологические привычки и членам собственной семьи.