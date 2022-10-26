Экоактивистка из Острова рассказала об обращении с мусором в её детстве

Экоактивистка из Острова, руководительница эко-проектов Светлана Ибрагимова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала об экологических привычках своей семьи и о том, как она попала в экоповестку.
Она поделилась опытом использования в бытовых целях мусора из своего детства.
«Родители делали это (сортировали и перерабатывали мусор - ред.) из необходимости, они и меня научили, как это делать правильно. Были такие моменты, я прекрасно это помню, когда приезжали гости, друзья, и оставалась куча стеклянных бутылок. Я думала, куда же их, куда, а папа сделал из них фундамент для теплицы. Она развалилась два или три месяца назад, а мне 30 лет. Пластик отлично используется на огороде у мамы, нет вообще никаких проблем. Конечно, все отходы – это либо животным, либо компост», – рассказала активистка.
Светлана Ибрагимова добавила, что теперь она старается прививать экологические привычки и членам собственной семьи.