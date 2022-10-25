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Общество

37 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

26.10.2022 13:33|ПсковКомментариев: 0

37 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 124 997 раз, сообщает официальный Telegram-канал области. 

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли 75 пациентов, всего – 122 723. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 933 человека. 

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах: 

Псков - 40867/14
Великие Луки - 18182/1
Бежаницкий район - 1602/2
Великолукский район - 2843/0
Гдовский район - 2242/6
Дедовичский район - 3076/0
Дновский район - 1017/0
Красногородский район - 1127/0
Куньинский район - 1063/1
Локнянский район - 1206/0
Невельский район - 5625/0
Новоржевский район - 1343/0
Новосокольнический район - 3303/3
Опочецкий район - 3827/2
Островский район - 6083/2
Палкинский район - 1261/0
Печорский район - 2956/0
Плюсский район - 1964/0
Порховский район - 4544/3
Псковский район - 9691/1
Пустошкинский район - 1574/0
Пушкиногорский район - 1789/0
Пыталовский район - 1921/0
Себежский район - 2988/2
Стругокрасненский район - 2112/0
Усвятский район - 745/0. 

Ранее сообщалось, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма «омикрон» «цербер».

Теги: #статистика #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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