Общество

Вариант коронавируса «цербер» выявили в России

Два новых варианта COVID-19 выявлены в России, один из них – подвид штамма «омикрон» «цербер». Прогнозируется их дальнейшее распространение, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта - это BQ.1 и BQ.1.1 ("цербер")», - цитируют Попову РИА Новости.

Она отметила, что прогнозируется дальнейшее развитие эпидситуации в части распространения новых вариантов инфекции.

По последним данным, в Псковской области с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили 124 960 раз, избавиться от болезни в регионе смогли 122 648 пациентов.