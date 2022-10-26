Водный маршрут предложили организовать из Гдова в Самолву

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по вопросам подготовки к празднованию 700-летия Гдова. В частности, на нём обсудили предложение организовать водный маршрут из Гдова в Самолву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: пресс-служба правительства Псковской области
Первый вице-губернатор Вера Емельянова доложила, что уже формирован список из более 40 подготовительных и праздничных мероприятий. Предварительно по каждому из них определен возможный источник финансирования, но есть несколько проектов в сферах транспорта, благоустройства и капитального ремонта, которые требуют дополнительной проработки.
В рамках выступлений руководители профильных региональных комитетов представили свои предложения. Так, планируется привести в порядок ряд домов на центральных улицах города — капитальные работы затронут фасады и кровли зданий. Также планируется отремонтировать основные улицы райцентра.
Кроме того, в городе планируется организовать туристическую навигацию, открыть муниципальный центр поддержки добровольчества, провести массовые экологические акции в рамках проекта «Зелёная область».
К юбилейной дате также может начаться процесс сохранения и консервации гдовской крепости.
В части организации праздничных и просветительских мероприятий губернатор предложил отработать вопросы финансирования за счёт привлечения грантовых средств. По капиталоёмким проектам Михаил Ведерников поручил сформировать пакет документов, он будет направлен на федеральный уровень с ходатайством об оказании дополнительной финансовой поддержки.