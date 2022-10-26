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Псковскому центру сопровождения пациентов с хронической сердечной недостаточностью исполняется пять лет

Псковскому центру сопровождения пациентов с хронической сердечной недостаточностью исполняется 5 лет 1 ноября. Об этом сообщается в группе «Псковская школа сердечной достаточности» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Жанна Шлосберг / «ВКонтакте»

«Мы помогаем самым уязвимым и тяжёлым пациентам добиться максимально хорошего качества жизни с помощью современных методов лечения, основанных на доказательной медицине и национальных рекомендациях, утвержденных Минздравом», – отметила врач-кардиолог Жанна Шлосберг.

В рамках амбулаторного и стационарного наблюдения врачи отслеживают в центре состояние больных и корректируют их лечение, а также контролируют выполнение рекомендаций пациентами.

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