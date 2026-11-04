 
Общество

Адвокат рассказал, можно ли есть продукты в магазине до оплаты

0

 Закон напрямую не запрещает есть продукты в магазине до оплаты, однако товар до расчета остается собственностью магазина, поэтому во избежание конфликтных ситуаций сначала лучше его оплатить, рассказал адвокат Андрей Алешкин.

Изображение сгенерировано ИИ

«До момента оплаты товар принадлежит магазину. Даже если покупатель намерен заплатить позже, это само по себе не означает, что он уже вправе распоряжаться продуктом», — сказал Андрей Алешкин.

Обычно, рассказал Алешкин, если человек вскрыл упаковку или съел товар в магазине, а затем оплатил его, проблем не возникает.

Если же покупатель ушел не заплатив, это может квалифицироваться как мелкое хищение, за которое предусмотрена административная ответственность. При повторном инциденте возможна уже уголовная ответственность за кражу.

Магазин не вправе штрафовать, задерживать и досматривать личные вещи покупателей, отметил он. Охрана может лишь потребовать оплатить товар или вызвать полицию при подозрении на хищение, пишет РИА Новости.

Чтобы избежать конфликта, адвокат советует сохранять упаковку или этикетку от съеденных продуктов, оплачивать товар до выхода из магазина и при споре сразу предлагать пройти к кассе.

С весовым товарами — фруктами, конфетами или орехами — лучше сначала попросить сотрудника магазина взвесить товар и наклеить ценник, а уже потом вскрывать упаковку. Ярлык с весом и стоимостью нужно сохранить до кассы: если часть продукта съедена до взвешивания, кассир не сможет корректно определить исходный вес.

«Позиция "я просто попробовал, а потом собирался заплатить" юридической индульгенцией не является. Самый безопасный вариант — сначала оплатить товар, а уже потом его съесть», — резюмировал Алешкин.
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026