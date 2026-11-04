Адвокат рассказал, можно ли есть продукты в магазине до оплаты

Закон напрямую не запрещает есть продукты в магазине до оплаты, однако товар до расчета остается собственностью магазина, поэтому во избежание конфликтных ситуаций сначала лучше его оплатить, рассказал адвокат Андрей Алешкин.

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«До момента оплаты товар принадлежит магазину. Даже если покупатель намерен заплатить позже, это само по себе не означает, что он уже вправе распоряжаться продуктом», — сказал Андрей Алешкин.

Обычно, рассказал Алешкин, если человек вскрыл упаковку или съел товар в магазине, а затем оплатил его, проблем не возникает.

Если же покупатель ушел не заплатив, это может квалифицироваться как мелкое хищение, за которое предусмотрена административная ответственность. При повторном инциденте возможна уже уголовная ответственность за кражу.

Магазин не вправе штрафовать, задерживать и досматривать личные вещи покупателей, отметил он. Охрана может лишь потребовать оплатить товар или вызвать полицию при подозрении на хищение, пишет РИА Новости.

Чтобы избежать конфликта, адвокат советует сохранять упаковку или этикетку от съеденных продуктов, оплачивать товар до выхода из магазина и при споре сразу предлагать пройти к кассе.

С весовым товарами — фруктами, конфетами или орехами — лучше сначала попросить сотрудника магазина взвесить товар и наклеить ценник, а уже потом вскрывать упаковку. Ярлык с весом и стоимостью нужно сохранить до кассы: если часть продукта съедена до взвешивания, кассир не сможет корректно определить исходный вес.