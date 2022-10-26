Общество

Оккультные и астрологические традиции изучат студенты в Пскове

Оккультные и астрологические традиции изучат студенты в Пскове. Об этом сообщается в группе студенческого объединения «Тайная философия: сокровенное знание в истории культуры» в социальной сети «ВКонтакте».

«Это сообщество людей, объединённых общей целью изучать и обсуждать истоки, происхождение, содержание и влияние на культуру так называемого "сокровенного знания" в виде алхимических, астрологических и оккультных традиций с древности до современности», – пояснили в сообществе.

Обращаясь к традициям модерна, организаторы постараются рационализировать и обобщить знания древних, провести анализ и понять причины развития той или иной мистической теории.

Первая встреча кружка пройдет 28 октября.