Общество

Псковичи смогут проверить свои знания в области этнографии

Псковская область присоединится к проведению 7-й Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Мероприятие состоится в период с 3 по 8 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Жители области смогут написать диктант онлайн на сайте или офлайн на одной из площадок.

Каждый день места проведения очного формата акции будут меняться. Так, 3 ноября диктант можно написать в деревне-усадьбе народа сето (деревня Сигово, Печорский район), 4 ноября проверить знания в области этнографии предлагается на территории музея истории в городе Печоры (улица Международная, 6). В остальные дни акции площадки будут организованы в Пскове: 5 ноября — в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, 2), а также в других местах.

Задания диктанта оформлены в виде теста, состоящего из 30 вопросов. В 2022 году в перечне заданий сохранится региональная часть, являющаяся уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. Результаты будут подведены ко Дню Конституции РФ, 12 декабря.

Большой этнографический диктант — просветительский проект Федерального агентства по делам национальностей. Он организован в рамках государственной программы «Реализация государственной национальной политики».

Акция с 2016 года знакомит население России и жителей зарубежья с культурой народов, проживающих в РФ. Проект также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности, отметили в правительстве региона.