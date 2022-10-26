Общество

Михаил Ведерников поздравил усвятичей с 79-летием освобождения района

С 79-й годовщиной освобождения Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков поздравил его жителей губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: газета «Новая жизнь»

«Мы преклоняемся перед величественным подвигом нашего героического поколения победителей, чтим память героев и защитников района, партизан, подпольщиков и мирных граждан. Местные жители не только стойко переносили все тяготы в эти тяжелые годы, но и делали все, чтобы приблизить час Победы», — отметил Михаил Ведерников.

Отдельные слова признательности глава региона направил всем ветеранам Великой Отечественной войны: «Мы гордимся вами и отдаем дань глубокого уважения за вашу несгибаемую силу духа, мужество и стойкость».

В этот день в Усвятах прошли памятные мероприятия в память о защитниках района в годы Великой Отечественной войны. Представители муниципальной власти, районного Собрания депутатов, предприятий, а также жители поселка возложили цветы к воинскому захоронению на Замковой горе и на мемориал у могилы Героя Советского Союза Виктора Бонина.

Затем в районном Доме культуры состоялся концерт «Колокола памяти», посвящённый 79-ой годовщине освобождения Усвятского района от нацистов. К памятной дате также приурочен цикл воспитательно-патриотических мероприятий для детей. В школах и библиотеках района прошли субботники на воинских захоронениях, классные часы, тематические выставки, встречи и викторины.

В правительстве региона добавили, что освобождение Усвятского района началось в октября 1943 года. В это время в наступление перешла 47-я стрелковая дивизия, ранее находившаяся в обороне на усвятском плацдарме, в рамках Невельской наступательной операции. В течение 20 дней советским воинам удалось освободить территорию муниципалитета от захватчиков. В боях на усвятской земле погибли порядка 1,5 тысячи защитников Родины, прах которых покоится в 17 воинских захоронениях.