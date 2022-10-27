Общество

День без бумаги отмечают в России

День без бумаги в России традиционно отмечается в четвертый четверг октября.

«Научимся использовать бумагу рационально!» — таков основной тезис международной «безбумажной» кампании, которая ежегодно проходит осенью по всему миру, пишет calend.ru.

В этот день ведущие компании из разных областей экономики объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального расхода бумаги и провести собственные акции поддержки.

Цель Дня без бумаги — показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов, и привлечение внимания компаний и людей по всему миру к современным безбумажным технологиям.

Уникальность акции в том, что она приносит пользу не только природе, но и бизнесу. Использование технологий электронного документооборота, оптимизация бизнес-процессов в компаниях позволяют организациям постепенно сокращать расходы на печать, хранение и транспортировку бумаги.

В то же время, по данным Ассоциации по вопросам управления информацией и изображениями (Association for Information and Image Management, AIIM), экономия или переработка тонны бумаги позволяет «спасти» 17 деревьев, 26000 литров воды, 3 кубических метра земли, 240 литров горючего и 4000 кВт/ч электричества. К тому же, по данным AIIM, 45% бумажных документов выбрасываются в течение 24-х часов после их создания.

Тенденции мирового потребления бумаги говорят о том, что необходимы коллективные меры по привлечению внимания к проблеме. За последние 20 лет расход бумаги увеличился примерно на 26%. И объём вырубки леса сегодня в несколько раз превышает объём его естественного восстановления.

Очевидно, что полный отказ от бумажных документов является недостижимым и ненужным. Но, осваивая современные технологии в области ИТ и управления информацией, можно добиться весомого вклада в экономию ресурсов, как на уровне компании и государства, так и в практике каждого отдельного человека.

День без бумаги — это отличный поделиться опытом в использовании безбумажных технологий и рассказать другим, о том, как можно вносить ежедневный посильный вклад в защиту экологии с пользой для бизнеса и жизни.