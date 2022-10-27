Общество

Субботники прошли в филиалах Псковского музея

На этой неделе в мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской и музее-усадьбе М. П. Мусоргского прошли работы по уборке парковых территорий, прилегающих к усадьбам. Трудились не только сотрудники, но и гости музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В мемориальном музее-усадьбе С. В. Ковалевской побывали ребята из детского объединения «Юный турист» под руководством Светланы Какановой. Сотрудники музея-усадьбы разработали и подготовили для ребят увлекательный квест, а также провели экскурсии по временной экспозиции флигеля и главному дому усадьбы С. В. Ковалевской.

В благодарность за мероприятия ребята вместе со своими родителями изъявили желание в качестве волонтеров помочь музейщикам в сборе опавшей листвы и подготовке приусадебной территории к зимнему периоду.