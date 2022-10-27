«Жуткое зрелище»: состояние детского отделения тубдиспансера беспокоит великолучан

Жительница Великих Лук пожаловалась на состояние здания детского противотуберкулезного диспансера. Публикацию она разместила в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: «Подслушано Великие Луки»
В комментариях одна из подписчиц группы отметила, что здание выглядит так, «будто само болеет туберкулёзом». Жители города побоялись, что из-за такого плачевного состояния диспансер могут закрыть.
«В 2000 году жила в Заречном районе, здание было уже в таком состоянии! На дворе скоро 2023 год, ничего не поменялось! Вот, где жесть», - отметила местная жительница. Другая подписчица выразила удивление в связи с тем, что здание не является заброшенным.
Некоторые комментаторы поделились своими воспоминаниями от пребывания в этом лечебном заведении. Многие отметили, что внутри «уютно, душевно, чистенько, но прохладно», и добавили, что там работает хороший персонал: «Жаль, что не могут дальше работать».
«Жуткое зрелище», «Камера для пыток», «От одного взгляда на фасад можно туберкулез подхватить», «Это новый тизер Resident Evil?», «Как будто кадр из фильма ужасов» - делились своими впечатлениями от состояния здания великолучане.