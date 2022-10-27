Общество

«Жуткое зрелище»: состояние детского отделения тубдиспансера беспокоит великолучан

Жительница Великих Лук пожаловалась на состояние здания детского противотуберкулезного диспансера. Публикацию она разместила в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Подслушано Великие Луки»

«Шла вчера мимо детского противотуберкулезного диспансера. И без слёз не взглянешь. Кто ответственный? Примите меры, отремонтируйте здание. Ведь дети - наше будущее», - написала великолучанка.

В комментариях одна из подписчиц группы отметила, что здание выглядит так, «будто само болеет туберкулёзом». Жители города побоялись, что из-за такого плачевного состояния диспансер могут закрыть.

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«В 2000 году жила в Заречном районе, здание было уже в таком состоянии! На дворе скоро 2023 год, ничего не поменялось! Вот, где жесть», - отметила местная жительница. Другая подписчица выразила удивление в связи с тем, что здание не является заброшенным.

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Некоторые комментаторы поделились своими воспоминаниями от пребывания в этом лечебном заведении. Многие отметили, что внутри «уютно, душевно, чистенько, но прохладно», и добавили, что там работает хороший персонал: «Жаль, что не могут дальше работать».

«Очень живописное место, и здание историческое, когда училась в Луках и проходила мимо, очень заинтересовало. Напомнило усадьбу Строгановых в Волышово, а потом узнала, что внутри, даже поработала там. Самые лучшие воспоминания, внутри не страшно, даже уютно, но так как детки там лежат, конечно, здание нужно ремонтировать. И очень жаль, если закроют. Для туберкулезных больных идеальное место. Самое главное - просторно, что на улице, что внутри. <...> Коллектив там и правда доброжелательный и отзывчивый, они столько там проработали, с молодости, юности. И очень жаль, если его закроют совсем», - отметила местная жительница.

«Жуткое зрелище», «Камера для пыток», «От одного взгляда на фасад можно туберкулез подхватить», «Это новый тизер Resident Evil?», «Как будто кадр из фильма ужасов» - делились своими впечатлениями от состояния здания великолучане.