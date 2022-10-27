Общество

Олег Брячак получил замечание от Александра Котова за большое количество вопросов докладчику на парламентском часе

Лидер фракции «Справедливая Россия - За правду» в Псковском областном Собрании депутатов Олег Брячак получил замечание от спикера регионального парламента Александра Котова за большое количество вопросов докладчику на парламентском часе 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Олег Брячак спросил, какое удаление земельный участок, где будут строить экотехнопарк, имеет от ближайшего населенного пункта.

«1,1 км при нормативе по СанПиН 1 км», - ответил председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов. По закону после строительства объекта проводятся исследования и устанавливается расчетная защитная санитарная зона, и она может быть меньше нормативной, уточнил он. Расстояние от ближайшей границы выбранного участка, который 35 га, до ближайшей контрольной точки аэродрома (в Острове) составляет 21,5 км, сказал он.

Смотрите также Сергей Грахов: В ноябре мы ожидаем положительное заключение по проекту экотехнопарка в Псковской области

Олег Брячак также задал вопрос о глубине переработки мусора. По его словам, сейчас 7,7% отходов перерабатывают в области, а в Швеции - 99%. Есть ли график по годам глубины переработки мусора, и какой процент потом будет вывозиться на полигон, уточнил он у Сергея Грахова.

Председатель профильного комитета ответил, что график есть. Он отметил, что только одно предприятие в регионе сейчас занимается переработкой - плюсский комбинат. Во всех странах устойчивым показателем является процент захоронения порядка 45%, продолжил Сергей Грахов. Отходы просто невозможно использовать в силу загрязнения, размокания, сложности разделения на вторичные ресурсы.

Сергей Грахов указал на то, территорию рядом с экотехнопарком можно будет использовать для строительства предприятий по переработке. Например, делать топливные брикеты.

«Какой процент мы будем вывозить на полигон в 2023 году?» - продолжил задавать вопросы Олег Брячак.

Сергей Грахов отметил, что 7,7% - именно то, что перерабатывается на территории региона; часть ресурсов вывозят в другие регионы, где есть перерабатывающие предприятия. Сортировке сейчас подлежит 60%, будет 100%, сказал он.

«Я понял, что не совсем все понял», - заметил Олег Брячак. Он спросил про мусор, наваленный возле контейнеров в частном секторе, и указал, что есть нормативы расположения площадок - расстояние до жилых домов, границ участков граждан. «Что они, купили дом, чтобы помоями дышать?» - спросил депутат.

Сергей Грахов сказал, что нормативы существуют - это нормативы накопления и требования к контейнерным площадкам. Он пообещал направить Олегу Брячаку документы, в которых прописаны все нормативные расстояния.

Директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв добавил, что за каждую площадку отвечает либо управляющая компания, либо собственник территории. И должны быть дворники, заметил он. «Наша задача - приехать убрать. При этом мы убираем и подметаем все, что есть», - подчеркнул Александр Киселёв и обратил внимание, что нужно работать с населением.

Спикер регионального парламента Александр Котов сделал замечание Олегу Брячаку и попросил не злоупотреблять количеством вопросов докладчику, поскольку их хотят задать все депутаты. «Частные вопросы можно более эффективно решать в частном порядке», - резюмировал он.