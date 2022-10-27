Общество

Рекордный урожай собрали в Псковской области в 2022 году

Рекордный урожай собрали в Псковской области в 2022 году. Об этом на торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщила заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы имеем рекордный урожай, широкий выбор качественных и полезных продуктов. Отрадно, что несмотря на сложные экономические условия, преодолевая капризы погоды, наш региональный агропромышленный комплекс показывает устойчивый динамичный рост. Завершается очередной сельскохозяйственный год, уже сейчас мы видим хорошие результаты», – отметила заместить губернатора.

Зерна в амбарном весе собрали 155 тысяч тонн – 105,5% к уровню 2021 года, рапса - 33 тысячи тонн, что на 42% больше, чем в прошлом году. Надои молока составили не менее 206 тысяч тонн, количество скота и птицы на убой в живом весе не менее 325 тысяч тонн.