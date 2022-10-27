Общество

Оплатившие транспортный налог мобилизованные псковичи смогут вернуть деньги на счёт

Законопроект, предусматривающий освобождение мобилизованных граждан или их супругов от уплаты транспортного налога, в двух чтениях приняли депутаты Псковского областного Собрания депутатов на сессии 27 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области» предполагает освобождение мобилизованных и их супругов от уплаты транспортного налога за один легковой автомобиль за 2021 и 2022 года.

Уже оплатившие транспортный налог мобилизованные граждане смогут вернуть деньги на свой счёт.

По информации налоговой службы, сведения о мобилизованных гражданах поступят в порядке межведомственного обмена, освобождение от транспортного налога будет происходить в беззаявительном порядке. Данные по супругам мобилизованных граждан, которые решат воспользоваться этой налоговой льготой, налоговики надеются получать через военкоматы.

Также законопроект снижает ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения IT-компаниям, имеющим государственную аккредитацию для осуществления деятельности в области информационных технологий: до 5 % в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, и до 1 %, если объектом налогообложения являются доходы.

По предварительным расчётам объём выпадающих доходов от установления налоговых льгот для IT-компаний в следующем году составит около 12-13 млн рублей. При отмене транспортного налога для мобилизованных военнослужащих областной бюджет недополучит около 9 млн рублей.

Кроме того, новые нормы Налогового кодекса РФ с 1 января 2023 года устанавливают дифференцированные ставки по налогу на имущество организаций не от категории налогоплательщика, а в зависимости от вида недвижимого имущества и его кадастровой стоимости. Изменение критериев связано с необходимостью разграничить налоговые ставки и налоговые льготы, которые вправе устанавливать субъекты.

В связи с этим законопроект отменяет пониженные налоговые ставки для отдельных видов экономической деятельности и одновременно для них же вводит новые льготы. Так, на 13% предложено уменьшить суммы налога на имущество организаций, используемого для осуществления следующих видов экономической деятельности: «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».

Для обрабатывающих производств также уменьшаются суммы налога в отношении используемых ими помещений, расположенных в административно-деловых центрах или торговых центрах общей площадью свыше 1000 кв. метров. Снижение составит 77%.