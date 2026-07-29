Псковичей предупредили о мошеннических схемах «списания долгов»

В интернете и на улицах Пскова нередко можно встретить рекламу услуг по «100% списанию долгов». За громкими обещаниями часто скрываются финансовые мошенники, которые под видом помощи в банкротстве предлагают дорогостоящие консультации, приводящие к потере денег и имущества.

Так называемые «раздолжнители» предлагают «волшебное» решение долговых проблем, однако вместо реальной помощи зачастую продают клиентам абонементы на консультации, стоимость которых может достигать 300 тысяч рублей. В результате клиент рискует остаться не только без денег, но и без имущества.

По данным Сбербанка, в 2025 году судебным банкротством воспользовались 568 тысяч человек. Одновременно с ростом числа законных процедур увеличивается и количество мошеннических предложений: в 2025 году ежеквартально фиксировалось более 2,5 тысячи таких объявлений в интернете.

Юрист Юрий Моисеев перечислил признаки недобросовестных компаний: гарантии определённого исхода дела, обещания сохранить всё имущество, требования немедленно прекратить платить кредиторам, упоминания о «государственных программах», по которым раз в пять лет положено списание кредитов, пишет spb.aif.ru.

Порядочные юридические компании, в отличие от мошенников, расскажут обо всех рисках процедуры банкротства и альтернативных решениях проблемы, помогают пройти процедуру банкротства, если это действительно необходимо. Банки, в свою очередь, заинтересованы в решении проблемы долга и добанкротном урегулировании проблемы. Первым шагом при финансовых трудностях должен стать прямой диалог с кредитором.