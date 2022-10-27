Общество

Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область на два дня

Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область в рамках Всероссийского новогоднего турне. В регионе передвижная резиденция зимнего сказочника задержится на два дня: 29 декабря состав прибудет в Великие Луки и Дно, а 30 декабря - в Псков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В маршрут следования поезда Деда Мороза по Октябрьской железной дороге также входят Тверь, Великий Новгород, Чудово, Петрозаводск Мурманск, Чална Онежная, Сортавала, Выборг, Новый Петергоф, Волховстрой и Тихвин. Всего состав будет в пути 85 дней, что в два раза дольше, чем в прошлом году. Поезд проедет почти через всю Россию от Великого Устюга до Владивостока и обратно, посетив 70 городов. Общая протяженность маршрута - более 33 тысяч километров. На большинство станций поезд прибывает на паровой тяге.

В составе поезда 19 тематически брендированных вагонов и локомотив. Пассажиры рейса - Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их команда.

В программе - прохождение квеста в вагоне «Сказочная деревня», посещение кабинета Деда Мороза, общение с Дедом Морозом, чаепитие в вагоне-буфете «Бабушки Зимы» и сладкий подарок.

Продажа билетов откроется на сайте за 30 дней до прибытия поезда в город. Вместе с билетом на мероприятие сопровождающим необходимо взять с собой оригинал свидетельства о рождении ребёнка.