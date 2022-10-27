Общество

Учителей и преподавателей колледжей могут освободить от мобилизации

Минпросвещения РФ ведет работу с федеральными органами власти по освобождению от призыва по мобилизации в Вооруженные Силы педагогов, работающих не только в школах, но и в дошкольных образовательных учреждениях, а также в организациях среднего профессионального образования, следует из ответа ведомства на запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой, передает «Интерфакс».

«В настоящее время Минпросвещения России проводится работа для положительного принятия решения об освобождении от призыва на военную службу по мобилизации (...) пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации педагогических работников, работающих в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях среднего профессионального образования, а также организациях летнего отдыха и оздоровления детей», - говорится в ответе на запрос, подписанном и.о. министра просвещения Андреем Корнеевым.

Там указывается, что это делается «для обеспечения основных потребностей сферы образования, непрерывного учебного процесса в указанных организациях и сохранения интеллектуального потенциала отрасли образования».

«Данный вопрос находится на согласовании в заинтересованных федеральных органах исполнительной власти», - говорится в ответе Минпросвещения на депутатский запрос.

В начале октября президент РФ подписал указ об освобождении от частичной мобилизации студентов и аспирантов. При этом учителя, преподаватели вузов и научные работники не подпали под действие документа.