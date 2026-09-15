Руководитель AI-студии: Спрос на курсы по ИИ перестал быть нишевым

Рынок обучения работе с ИИ переживает бум, и вместе с ним растёт риск потратить время и деньги впустую. Как отличить навык, который останется с вами надолго, от модного, но недолговечного приобретения?

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«Спрос на обучение работе с искусственным интеллектом в России уже сложно назвать нишевым. По данным исследования рынка онлайн-школ на GetCourse, с января по июль 2026 года было куплено более 45 тыс. курсов по работе с ИИ против примерно 28 тыс. годом ранее. Одновременно количество школ этого направления выросло с 36 до 109», — рассказала руководитель AI-студии 1331, эксперт по внедрению ИИ в образование, управление и корпоративную среду Мария Лопухина.

По словам эксперта, меняется и содержание спроса. ИИ постепенно перестаёт быть отдельной технологической специальностью. Люди хотят научиться создавать с его помощью контент, использовать его в маркетинге и продажах, автоматизировать рабочие процессы, создавать ассистентов. Поэтому такими курсами интересуются не только IT-специалисты, но и маркетологи, HR, преподаватели, руководители, специалисты по коммуникациям — практически все, кто работает с информацией и принимает решения.

«Быстрый рост рынка одновременно усложняет выбор. Когда количество школ растёт в несколько раз, программы неизбежно оказываются очень разными по качеству. Поэтому я бы смотрела не на количество сервисов и «готовых промптов», которые обещают дать на курсе, а на то, чему человек в результате научится», — добавила Мария Лопухина.

Например, можно дать слушателю готовый запрос для анализа конкурентов. А можно научить его сначала определить, зачем нужен такой анализ, какие данные потребуются, что можно поручить ИИ, как оценить ответ и что необходимо проверить самостоятельно. В первом случае человек уходит с шаблоном, во втором — со способом работы, который можно перенести на другие задачи, пишет RuNews24.ru.