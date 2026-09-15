Руководитель AI-студии: Спрос на курсы по ИИ перестал быть нишевым

Рынок обучения работе с ИИ переживает бум, и вместе с ним растёт риск потратить время и деньги впустую. Как отличить навык, который останется с вами надолго, от модного, но недолговечного приобретения?
Изображение сгенерировано нейросетью
«Спрос на обучение работе с искусственным интеллектом в России уже сложно назвать нишевым. По данным исследования рынка онлайн-школ на GetCourse, с января по июль 2026 года было куплено более 45 тыс. курсов по работе с ИИ против примерно 28 тыс. годом ранее. Одновременно количество школ этого направления выросло с 36 до 109», — рассказала руководитель AI-студии 1331, эксперт по внедрению ИИ в образование, управление и корпоративную среду Мария Лопухина.
По словам эксперта, меняется и содержание спроса. ИИ постепенно перестаёт быть отдельной технологической специальностью. Люди хотят научиться создавать с его помощью контент, использовать его в маркетинге и продажах, автоматизировать рабочие процессы, создавать ассистентов. Поэтому такими курсами интересуются не только IT-специалисты, но и маркетологи, HR, преподаватели, руководители, специалисты по коммуникациям — практически все, кто работает с информацией и принимает решения.
«Быстрый рост рынка одновременно усложняет выбор. Когда количество школ растёт в несколько раз, программы неизбежно оказываются очень разными по качеству. Поэтому я бы смотрела не на количество сервисов и «готовых промптов», которые обещают дать на курсе, а на то, чему человек в результате научится», — добавила Мария Лопухина.
Например, можно дать слушателю готовый запрос для анализа конкурентов. А можно научить его сначала определить, зачем нужен такой анализ, какие данные потребуются, что можно поручить ИИ, как оценить ответ и что необходимо проверить самостоятельно. В первом случае человек уходит с шаблоном, во втором — со способом работы, который можно перенести на другие задачи, пишет RuNews24.ru.
«Я бы насторожилась, если курс обещает за несколько занятий сделать человека «экспертом по ИИ», строится вокруг секретных промптов или освоения конкретных сервисов. Инструменты меняются слишком быстро. При выборе курса я бы задала простой вопрос: что после обучения я смогу делать самостоятельно, даже если завтра изменится привычный ИИ-сервис? Если человек научился ставить задачу, выстраивать работу с ИИ, проверять результат и понимать границы делегирования, такие навыки сохранят ценность независимо от конкретного инструмента», — заключила Мария Лопухина.