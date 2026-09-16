 
Общество

Псковские пенсионеры попросили о бесплатном посещении спортивных залов

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Активисты Псковского регионального отделения «Союза пенсионеров России» обсудили с парламентарием возможность больше и чаще заниматься в спортивных залах бесплатно и полноценно готовиться к соревнованиям. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Мах 

Фотографии: Александр Козловский / Мах

Парламентарий совместно с сенатором Натальей Мельниковой  встретились с активом организации. Разговор получился неформальным: собрались за чашкой чая и говорили прежде всего о том, чем сегодня живёт Союз, каких результатов уже удалось добиться и что хотелось бы сделать дальше. Особое место в работе Псковского регионального отделения «Союза пенсионеров России» занимает спорт: ГТО, плавание, настольный теннис, шахматы, лёгкая атлетика, туризм, компьютерные соревнования — направлений много. 

Как отметил депутат, спорт, волонтёрство, туризм, собственные проекты и соревнования всероссийского уровня — у Псковского регионального отделения «Союза пенсионеров России» работы и планов столько, что словосочетание «активное долголетие» здесь приобретает вполне конкретный смысл. Сборная Псковской области достойно выступила на XI Спартакиаде пенсионеров России в Пензе. Наталья Полякова заняла первое место в шахматах, Людмила Силина завоевала золото в дартсе, а Иван Фомичев стал бронзовым призёром в выполнении нормативов ГТО среди участников старше 70 лет. 

По мнению Александра Козловского, особенно важно то, что стоит за этими результатами. Участники встречи рассказывали: для многих спорт и соревнования становятся возможностью попробовать то, на что раньше из-за постоянной занятости просто не хватало времени. Кто-то начинает серьёзно заниматься спортом, кто-то открывает для себя шахматы, туризм, новые увлечения и ставит перед собой цели, о которых когда-то только мечтал.

Делегация обсудила и вопрос, который сегодня волнует активистов: им хотелось бы иметь больше возможностей бесплатно заниматься в спортивных залах и полноценно готовиться к соревнованиям.

«Учитывая уровень, на котором команда представляет Псковскую область, запрос вполне понятный. Будем смотреть, какие здесь есть возможности для поддержки», — прокомментировал Александр Козловский.

При этом спорт — только часть большой работы Союза. Активно развивается волонтёрское направление, реализуются собственные проекты, в которые вовлекают всё больше жителей области.

Отдельные слова благодарности парламентарий выразил Светлане Мельничук, которая возглавляет городское отделение Союза пенсионеров, и всей команде, ведь за каждым проектом, соревнованием и мероприятием стоит большая организационная работа, энергия и желание объединять людей.

 
«С Союзом пенсионеров мы встречаемся не впервые, и каждый раз замечаю: у них постоянно появляются новые идеи и направления. Они действительно не стоят на месте. Впереди тоже много событий. В октябре Псковское региональное отделение отметит своё 20-летие, готовится форум, посвящённый активному долголетию, есть планы по участию в чемпионате по финансовой грамотности. А с 1 ноября стартует новый проект, который будет реализовываться при поддержке Министерства социальной защиты Псковской области и партнёров. Спасибо за сегодняшний открытый разговор. Такие люди своим примером лучше любых лозунгов показывают: возраст совершенно не мешает развиваться, ставить новые цели и идти к их реализации!» — заключил Александр Козловский.

 

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Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

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