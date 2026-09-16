Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Ольги Миронович «Анализируй этно».

Как сделать, чтобы весь мир заговорил по-русски? Есть одно проверенное средство. И это не то, что вы подумали. Средство это не только побуждает католиков переходить в православие, но ещё и способно утихомирить могущественного агрессора и спасти от его гнева целый город.

Псковичи в совершенстве освоили эту мягкую суперсилу ещё в 16 веке, что засвидетельствовано тогда же изумлёнными англосаксами (новгородцам в те поры не так повезло – они ещё были не настолько продвинутыми). На сегодняшних англосаксов эта мягкая сила тоже действует безотказно, даже если они только наполовину англосаксы, в чём может убедиться каждый, кто посмотрит очередной выпуск программы «Анализируй этно».

Гость студии – Джон Галл, бывший полушвед, полуангличанин да к тому же католик, а теперь пскович и православный, член Никольской единоверческой общины при Троицком соборе.

Какие такие неисповедимые пути привели его в наш город, ведущая выведает вместе с выпускницей Школы межэтнической журналистики Анной Семчук, которая в прошлом году подготовила несколько публикаций про англосаксов, переехавших в Россию насовсем.

Начало программы – в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.