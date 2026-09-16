 
Общество

Суд посчитал законным увольнение великолучанина, систематически нарушавшего требования охраны труда 

1

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к ООО «Мегатрон» о признании приказа об увольнении незаконным и восстановлении на работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование исковых требований житель Великих Лук указал, что работал слесарем механосборочных работ в ООО «Мегатрон». Трудовой договор с истцом расторгнут за неисполнение им трудовых обязанностей без уважительных причин, а также нарушение требований охраны труда, поскольку он работал без средств индивидуальной защиты. Мужчина считает свое увольнение незаконным. 

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признала и указала, что для обеспечения безопасности труда в обществе разработан ряд инструкций и положение, в силу которых работники обязаны применять выданные им средства индивидуальной защиты. В данном случае, при работе с пневмогидравлическим заклепочником истец был обязан использовать перчатки. 

Суд установил, что истец, работая в должности слесаря механосборочных работ 3-го разряда, находясь на рабочем месте, обязан соблюдать требования по охране труда, в том числе применять и правильно использовать в работе средства индивидуальной защиты, без которых осуществление трудовой деятельности запрещено работодателем. 

Учитывая, что работник неоднократно нарушал требования охраны труда, локальных нормативных актов работодателя, систематически не использовал необходимые к применению средства индивидуальной защиты, регулярно игнорировал требования и распоряжения работодателя по устранению выявленных нарушений, имея дисциплинарное взыскание за прогул, суд пришел к выводу о наличии у работодателя законных оснований для применения к истцу дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Кроме того, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности работодателем не нарушен, а также учтены в полной мере тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, и предшествующее отношение истца к труду. 

Суд отказал в удовлетворении иска. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026