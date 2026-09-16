Суд посчитал законным увольнение великолучанина, систематически нарушавшего требования охраны труда 

Великолукский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к ООО «Мегатрон» о признании приказа об увольнении незаконным и восстановлении на работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В обоснование исковых требований житель Великих Лук указал, что работал слесарем механосборочных работ в ООО «Мегатрон». Трудовой договор с истцом расторгнут за неисполнение им трудовых обязанностей без уважительных причин, а также нарушение требований охраны труда, поскольку он работал без средств индивидуальной защиты. Мужчина считает свое увольнение незаконным.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признала и указала, что для обеспечения безопасности труда в обществе разработан ряд инструкций и положение, в силу которых работники обязаны применять выданные им средства индивидуальной защиты. В данном случае, при работе с пневмогидравлическим заклепочником истец был обязан использовать перчатки.

Суд установил, что истец, работая в должности слесаря механосборочных работ 3-го разряда, находясь на рабочем месте, обязан соблюдать требования по охране труда, в том числе применять и правильно использовать в работе средства индивидуальной защиты, без которых осуществление трудовой деятельности запрещено работодателем.

Учитывая, что работник неоднократно нарушал требования охраны труда, локальных нормативных актов работодателя, систематически не использовал необходимые к применению средства индивидуальной защиты, регулярно игнорировал требования и распоряжения работодателя по устранению выявленных нарушений, имея дисциплинарное взыскание за прогул, суд пришел к выводу о наличии у работодателя законных оснований для применения к истцу дисциплинарного взыскания в виде увольнения. Кроме того, порядок привлечения к дисциплинарной ответственности работодателем не нарушен, а также учтены в полной мере тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, и предшествующее отношение истца к труду.

Суд отказал в удовлетворении иска. Решение суда пока не вступило в законную силу.