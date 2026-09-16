Ученые предупредили о новой магнитной буре, которая пройдет сегодня

Сегодня, 16 сентября, два прогноза начинают буквально противоречить друг другу. Почасовые столбцы ИКИ РАН остаются зелёными, а индекс Kp колеблется примерно от 2,7 до 3,7 балла.

Фото: Официальный график вероятности магнитной бури 14, 15 и 16 сентября 2026 от ИКИ РАН /

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Первый подъём ожидается ночью, второй может произойти ближе к концу суток. Ни один из них пока не достигает порога слабой бури G1. Но вероятностная диаграмма разрушает эту спокойную картину: риск магнитной бури резко взлетает до 56%. Ещё 30% приходится на возбуждённое состояние магнитосферы, а полностью спокойному сценарию остаётся всего 14%.

Индекс Ap поднимется до 20 — это самое высокое значение за рассматриваемые три дня. Именно 16 сентября становится главным кандидатом на неожиданный геомагнитный удар, хотя основной почасовой прогноз пока продолжает светиться зелёным, пишет Life.ru.

В дальнейшем геомагнитная обстановка также выглядит преимущественно спокойной. По прогнозу на месяц, значения Kp большую часть времени будут находиться в зеленой зоне. Небольшое новое усиление ожидается в конце сентября, однако оно пока прогнозируется лишь на уровне геомагнитных возмущений.