Память академика Ивана Виноградова почтили в Великих Луках

Памятный день, посвящённый выдающемуся учёному-математику, академику Ивану Виноградову — знаменитому земляку, чьё имя занимает особое место в истории отечественной науки — состоялся в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фотографии: администрация города Великие Луки

У бюста академика прошли митинг и возложение цветов. В мероприятии приняли участие представители городской общественности, педагоги, школьники, депутаты, историки и краеведы. Перед собравшимися выступил депутат Великих Лук, историк и краевед Дмитрий Белюков. В своей речи он рассказал о жизненном пути Ивана Виноградова, его научном наследии и значении его имени для нашего города.

В этот день свои двери открыл музей академика Виноградова — единственный в Великих Луках музей, посвящённый великому земляку. Гости смогли познакомиться с экспозицией и материалами, рассказывающими о жизни и научной деятельности выдающегося математика.

Особое место в программе заняли встречи школьников с современными представителями математической науки. Великие Луки посетил российский учёный-математик, ведущий научный сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова РАН, член-корреспондент РАН Максим Королёв.

Визит учёного особенно символичен: Иван Матвеевич Виноградов много лет работал в Математическом институте имени Владимира Стеклова и возглавлял его. Сегодня представители института продолжают научные традиции, заложенные выдающимися отечественными математиками.

В течение дня Максим Королёв вместе с командой молодых учёных и аспирантов провёл две лекции для школьников. Первая состоялась для учащихся инженерного класса Инженерно-экономического лицея имени академика Ивана Виноградова. В организации встречи и научной программы принимала участие депутат Великих Лук, директор лицея имени академика Виноградова Юлия Ярышкина.

Вторая лекция прошла уже для школьников со всего города. В ней приняли участие представители общеобразовательных учреждений Великих Лук — по три ученика от каждой школы.

Для ребят это была возможность не только услышать о современной математике и научных исследованиях, но и лично пообщаться с учёным, задать вопросы и узнать о мире науки из первых уст.

«Для нас особенно важно, чтобы имя академика Виноградова было связано не только с историей, но и с будущим. Лучшее продолжение его наследия — это интерес наших детей к математике, науке, инженерии, желание учиться и открывать новое», — отметила Юлия Ярышкина.

Мероприятия стали частью работы по сохранению исторического и научного наследия великолукской земли, в том числе в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

«Память о выдающемся земляке продолжает жить в Великих Луках — в музейных экспозициях, памятниках, научных встречах и, самое главное, в интересе молодого поколения к знаниям и науке», — заключили в администрации города.

Напомним, 14 сентября Дом-музей академика Ивана Виноградова отмечал сразу два юбилея.