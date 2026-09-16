Память академика Ивана Виноградова почтили в Великих Луках

Памятный день, посвящённый выдающемуся учёному-математику, академику Ивану Виноградову — знаменитому земляку, чьё имя занимает особое место в истории отечественной науки — состоялся в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Фотографии: администрация города Великие Луки
У бюста академика прошли митинг и возложение цветов. В мероприятии приняли участие представители городской общественности, педагоги, школьники, депутаты, историки и краеведы. Перед собравшимися выступил депутат Великих Лук, историк и краевед Дмитрий Белюков. В своей речи он рассказал о жизненном пути Ивана Виноградова, его научном наследии и значении его имени для нашего города.
В этот день свои двери открыл музей академика Виноградова — единственный в Великих Луках музей, посвящённый великому земляку. Гости смогли познакомиться с экспозицией и материалами, рассказывающими о жизни и научной деятельности выдающегося математика.
Особое место в программе заняли встречи школьников с современными представителями математической науки. Великие Луки посетил российский учёный-математик, ведущий научный сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова РАН, член-корреспондент РАН Максим Королёв.
Визит учёного особенно символичен: Иван Матвеевич Виноградов много лет работал в Математическом институте имени Владимира Стеклова и возглавлял его. Сегодня представители института продолжают научные традиции, заложенные выдающимися отечественными математиками.
В течение дня Максим Королёв вместе с командой молодых учёных и аспирантов провёл две лекции для школьников. Первая состоялась для учащихся инженерного класса Инженерно-экономического лицея имени академика Ивана Виноградова. В организации встречи и научной программы принимала участие депутат Великих Лук, директор лицея имени академика Виноградова Юлия Ярышкина.
Вторая лекция прошла уже для школьников со всего города. В ней приняли участие представители общеобразовательных учреждений Великих Лук — по три ученика от каждой школы.
Для ребят это была возможность не только услышать о современной математике и научных исследованиях, но и лично пообщаться с учёным, задать вопросы и узнать о мире науки из первых уст.
Мероприятия стали частью работы по сохранению исторического и научного наследия великолукской земли, в том числе в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».
Напомним, 14 сентября Дом-музей академика Ивана Виноградова отмечал сразу два юбилея.
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