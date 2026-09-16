Житель Пыталово оформил на чужие данные и продал 48 модулей доступа в Интернет

Сотрудники УФСБ России по Псковской области пресекли противоправную деятельность жителя Пыталово, который без согласия граждан оформил на их данные и продал иностранным дальнобойщикам 48 персональных модулей доступа в Интернет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

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Мужчина работал в организации, которая действовала на основании договора коммерческого представительства с оператором сотовой связи. Злоумышленник использовал своё служебное положение и зарегистрировал 48 персональных модулей доступа в Интернет на данные третьих лиц без их ведома и согласия. Затем фигурант продал эти модули иностранным гражданам из числа дальнобойщиков с целью личного обогащения.

Следственный отдел УФСБ России по Псковской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья предусматривает наказание за неправомерный доступ к компьютерной информации, который совершил человек с использованием своего служебного положения.

Расследование продолжается.