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Михаил Ведерников поздравил сотрудников санитарно-эпидемиологической службы с профессиональным праздником

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Профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны санитарно-эпидемиологической службы сегодня, 15 сентября. Губернатор Псковской области поздравил специалистов в своём канале Мах. 

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников/ канал Мах

«Работа специалистов этой сферы требует глубоких знаний, высокой ответственности, дисциплины и преданности делу.
Санитарно-эпидемиологическая служба стоит на передовой защиты здоровья населения: оперативно реагирует на биологические угрозы, контролирует качество питания, безопасность условий труда и быта, защищает права потребителей», - сказал он. 

Михаил Ведерников также отметил, что для нашего приграничного региона значение ведомства особенно велико. Обеспечивая санитарную охрану территории, специалисты создают надёжный заслон на рубежах страны.

«За строгими цифрами отчётов стоят спасённые жизни, предотвращённые эпидемии и сохранённое здоровье тысяч людей.
Благодаря профессионализму, опережающему реагированию и верности лучшим традициям отечественной медицины служба успешно справляется с современными вызовами. Желаю сотрудникам и ветеранам санитарно-эпидемиологической службы крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов в работе на благо жителей Псковской области», - заключил губернатор. 

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