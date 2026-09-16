День HR-менеджера, завитушек и кудряшек и Международный день охраны озонового слоя отмечают сегодня

День специалиста по управлению персоналом, Международный день охраны озонового слоя, День медицинских клоунов, День учреждения ордена Красного Знамени в России, День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей и День домашнего уюта отмечают в России сегодня, 16 сентября.







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День специалиста по управлению персоналом отмечают каждую третью среду сентября. В ХХI веке эта профессия пришла на смену советским кадровикам. В отличие от кадровых работников, эйчары занимаются гораздо более широким спектром задач. Они не только подбирают ценных сотрудников для предприятия, но и разрабатывают систему бонусов для их удержания, работают над созданием корпоративной культуры.

Международный день охраны озонового слоя учредила в 1994 году Генеральная Ассамблея ООН.

Озоновый слой — это важнейшая часть стратосферы Земли с наибольшей концентрацией озона. Он играет ключевую роль в защите всего живого на нашей планете от губительного ультрафиолета. Озоновый слой окутывает Землю невидимым покрывалом, поглощая от 97 до 99% солнечного излучения.

В 1985 году британские ученые обнаружили над Антарктидой озоновую дыру диаметром свыше тысячи километров. Она появлялась каждый август, а исчезала в декабре. Выяснилось, что это явление напрямую связано с разрушительной деятельностью человека. Старт борьбе с этой проблемой дало подписание Монреальского протокола Венской конвенции «Об охране озонового слоя», которое состоялось 16 сентября 1987 года. Страны — участники протокола обязались сократить и со временем прекратить производство озоноразрушающих веществ.

В честь праздничной даты по всему миру пройдут экологические акции и конференции.

День медицинских клоунов , которые, в отличие от своих коллег по цеху, трудятся не на аренах цирка, а в больничных палатах, где проходят лечение тяжелые пациенты. Клоуны несут детям смех и помогают хотя бы на время забыть о тяжести их недугов.

Эта невероятно важная профессия зародилась в США в конце 1980-х годов. Ее автор — врач, писатель и общественный деятель Хантер Адамс по прозвищу Патч. Это его пронзительная история легла в основу фильма «Целитель Адамс». Патч использовал юмор и игровые элементы в общении с пациентами. Со временем по его стопам пошли и другие альтруисты. Постепенно движение распространилось по множеству стран мира, пришло оно и в Россию.

День учреждения ордена Красного Знамени в России, которое произошло в 1918 году благодаря декрету ВЦИК об учреждении ордена «Красное Знамя» РСФСР. Эту награду вручали за храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите молодого советского государства. Первыми орденоносцами стали герой Гражданской войны Василий Блюхер, командир 1-го Социалистического рабоче-крестьянского отряда ВЦИК Василий Панюшкин и командарм 2-й конной армии Филипп Миронов.

В 1924 году был учрежден общесоюзный орден Красного Знамени. Его могли получить не только граждане, но и военные корабли, воинские части, объединения и соединения — их называли «краснознаменными». В разное время орденом были награждены такие города, как Ленинград (Петроград), Волгоград, Севастополь, Ташкент, Грозный и другие.

День завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей — неофициальный праздник всех обладательниц кудряшек и любительниц причудливых причесок.

День домашнего уюта — очень милый осенний праздник, который предлагает провести время с семьей, пишет «Газета.ru».