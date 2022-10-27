Общество

Кошелёк или жизнь

Практически ни дня не обходится, чтобы жители Псковской области не встречали в СМИ новости об уличных разбоях и грабежах. Какова раскрываемость таких преступлений в Псковской области? Где чаще всего грабят – в Пскове или Великих Луках? Как не стать жертвой грабителя? Об этом узнал корреспондент Псковской Ленты Новостей у заместителя начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности УМВД России по Псковской области Андрея Минина.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

- Андрей Михайлович, хотелось бы узнать, наблюдается ли рост уличных грабежей и разбоев на территории Псковской области? Какова динамика?

- За девять месяцев 2022 года зарегистрировано 29 уличных грабежей. В аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 25 преступлений данного вида, что на 7,7 % выше.

В рассматриваемом периоде на территории области в общественных местах зарегистрировано четыре разбойных нападения. В третьем квартале 2021 года таких преступлений было зарегистрировано три. Рост составил 33,3%.

Несмотря на незначительный рост преступлений, имеется положительная динамика к снижению уличных грабежей и разбойных нападений. Так, в сравнении с 2012 годом можно наблюдать значительное снижение корыстно-насильственных преступлений, совершенных в общественных местах: грабежей - с 229 до 29, разбойных нападений - с 32 до 4.

- Какова раскрываемость таких преступлений? С какими сложностями приходится сталкиваться при поимке преступника? Помогают ли установить виновника в Пскове камеры наружного видеонаблюдения?

- Благодаря профессиональной работе сотрудников УМВД и территориальных органов внутренних дел раскрываемость преступлений находится на высоком уровне. Процент расследованных уличных грабежей за девять месяцев текущего года оставил 94,1%, что на 0,8 % выше аналогичного периода прошлого года (93,3%), разбойных нападений 100% - тут без изменений.

С целью раскрытия уличных грабежей и разбоев немаловажное значение играет система «Безопасный город». С ее помощью можно получить такие сведения, как приметы преступника, направление движения до и после хищения, используемый автотранспорт и многое другое. Все это впоследствии помогает установить личность нападавшего.

- Уличные грабежи чаще случаются в Пскове и Великих Луках? Насколько часто они происходят в районных центрах, в сельской местности?

- Да, наибольшее количество таких преступлений совершается на территории Пскова и Великих Лук. В областном центре совершено 15 грабежей, на один случай меньше, чем за прошлый период, разбойных нападений – 2. В Великих Луках – грабежей 10, что на два случая больше, чем за прошлый аналогичный период, разбойных нападений – 1.

На территории других районов Псковской области такие преступления носят эпизодичный характер.

- Каков типичный портрет уличного грабителя?

- Зачастую лицами, совершающими подобные преступления, как правило, являются граждане без постоянного источника дохода, ранее судимые и уже совершавшие преступные деяния. Средний возраст - от 20 до 30 лет.

- Что чаще всего становится добычей грабителей?

- Основными объектами преступных посягательств продолжают оставаться денежные средства и мобильные телефоны.

- Каким рекомендациям нужно следовать, чтобы не стать жертвой уличного грабителя?

- В первую очередь необходимо не забывать о том, что самым опасным временем суток остается вечер и ночь, поэтому следует передвигаться по освещенным улицам, а также, по возможности, держаться группы людей. Если вы думаете или чувствуете, что вас преследуют, лучшим решением будет ускорить шаг, перейти на другую сторону улицы, а в идеальном случае зайти в любое людное место – магазин, кафе.

Также помните о том, что лица в алкогольном опьянении могут быть потенциально опасными, так же, как и группы людей, которые своим поведением вызывают подозрения. Если увидите что-то подобное, то измените направление, или перейдите на другую сторону. Таких личностей стоит избегать для собственной безопасности.

Опасности стоит ждать не только со стороны пешеходов, но и водителей. Нередко граждане становятся жертвами проезжающих мимо автомобилистов. Если машина замедляется рядом с вами, то стоит отойти от проезжей части подальше или перейти на другую сторону. Также советую не держать сумку со стороны дороги, чтобы до нее нельзя было дотянуться.

Кроме того, советую не забывать о средствах индивидуальной защиты, это очень важно. Приобретите газовый баллончик или электрошокер, портативная сирена также может спасти не только ваш телефон или денежные средства, но и жизнь.

- Какое наказание чаще всего ждет уличного грабителя?

- В зависимости от тяжести совершенного преступления, срок наказания предусмотрен от 2 до 15 лет лишения свободы. С учетом квалификации наиболее часто совершаемых преступлений, средним сроком наказания является лишение свободы до 7 лет.

Беседовала Дарья Давыдова