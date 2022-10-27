Общество

Более 10 тысяч детей отдохнули летом в санаториях Псковской области

За период с июня по август 2022 года в Псковской области оздоровление детей и подростков осуществляли 123 организации (кроме субъектов малого предпринимательства), более половины из которых (59,3%) находились в сельской местности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Инфографика: Псковстат

Общая численность отдохнувших и оздоровившихся детей составила 11 тыс. человек, из них девочек – 51,2%, мальчиков – 48,8%.

По сравнению с летней оздоровительной кампанией 2021 года, число открывшихся организаций отдыха детей и их оздоровления увеличилось на 7%, а численность отдохнувших в них за летний период детей – на 3,3%.

Воспитанием и уходом за детьми в организациях отдыха детей и их оздоровления занимались 2 тысячи педагогических, медицинских и обслуживающих работников; из них педагоги и вожатые составили 1,4 тысячи человек (67,5%). В среднем на каждого воспитателя приходилось по 8 детей (в 2021 году – 9 детей). За здоровьем детей наблюдали 129 медицинских работников.