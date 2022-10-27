Общество

Орден Мужества передали матери и сёстрам погибшего в спецоперации жителя Пыталовского района

Орден Мужества передали матери и сёстрам погибшего в спецоперации ефрейтора Андрея Михайлова в Пыталовском районе 28 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава муниципалитета Вера Кондратьева.

Награду передали глава района и военный комиссар по Острову, Островскому, Палкинскому и Пыталовскому районам Алексей Долженко.

Приказ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин.

«Михайлов Андрей был любящим сыном, надежным братом и защитником своих сестер. Он погиб в ходе специальной военной операции, сражаясь за безопасность нашей страны. Андрей с честью выполнил свой воинский долг, мы должны и будем помнить это всегда. Администрация Пыталовского района всегда будет готова оказать поддержку Надежде Николаевне», – отметила Вера Кондратьева.