Общество

Занятие по дыхательной гимнастике провели в Псковском центре психиатрии и наркологии

Первичная профсоюзная организация Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии 27 октября провела для всех своих сотрудников бесплатное занятие с врачом лечебной физкультуры по дыхательной гимнастике в рамках проекта «Восстановление после COVID-19». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в профсоюзе работников здравоохранения Псковской области.

Фото здесь и далее: Профсоюз работников здравоохранения Псковской области

«Благодаря дыхательным упражнениям происходит насыщение организма кислородом, что очень важно в период реабилитации после перенесённого заболевания. Организм насыщается кислородом, в результате чего повышается стрессоустойчивость, улучшается состояние при бронхитах, астмах. Дыхательная гимнастика позволяет значительно улучшить общее состояние организма», - отметили в отраслевом профсоюзе.

Занятия включали в себя дыхательную и вестибулярную гимнастики.