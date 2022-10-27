Ольга Милонаец о переезде в Москву: Грустно, конечно, покидать свой коллектив

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировала своё назначение на новую должность в Московском областном УФАС России.
Ольга Милонаец также рассказала о планах и количестве предстоящей работы.
«Планы рисует, конечно, новый руководитель. У меня надежда на то, что я изучу более серьезные проекты. Очень много цифровых технологий внедрено в центральном аппарате и в московском областном. Надеюсь, что узнаю много нового. Это третий регион в России. Думаю, что работы будет там не меньше, а больше в разы. Но я к этому готова», – резюмировала собеседница ПЛН.
Напомним, нынешний руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец с 1 ноября начнет работу в Московском областном УФАС России в качестве заместителя руководителя ведомства.