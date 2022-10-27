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Ольга Милонаец о переезде в Москву: Грустно, конечно, покидать свой коллектив

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировала своё назначение на новую должность в Московском областном УФАС России.

«Чувства? Грустно, конечно, покидать свой коллектив. Но я остаюсь в системе. Командный дух в УФАС на высоком уровне. Мы все друг другу помогаем, контактируем с разными управлениями. У нас налажена работа по общению, поэтому я буду со своими коллегами встречаться частенько на других интересных проектах», – поделилась эмоциями Ольга Милонаец.

Ольга Милонаец также рассказала о планах и количестве предстоящей работы.

«Планы рисует, конечно, новый руководитель. У меня надежда на то, что я изучу более серьезные проекты. Очень много цифровых технологий внедрено в центральном аппарате и в московском областном. Надеюсь, что узнаю много нового. Это третий регион в России. Думаю, что работы будет там не меньше, а больше в разы. Но я к этому готова», – резюмировала собеседница ПЛН.

Напомним, нынешний руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец с 1 ноября начнет работу в Московском областном УФАС России в качестве заместителя руководителя ведомства.

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