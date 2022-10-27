Общество

Ольга Милонаец переходит в Московское областное УФАС России

Руководитель Псковского управления Федеральной антимонопольной службы России Ольга Милонаец с 1 ноября приступит к работе в качестве заместителя руководителя Московского областного УФАС России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ведомстве.

«31 октября Ольга Милонаец завершает работу в качестве руководителя Псковского УФАС России, но остается в системе антимонопольной службы: с 1 ноября 2022 года она приступит к работе в качестве заместителя руководителя Московского областного УФАС России», - говорится в сообщении.

Ольга Милонаец пришла в антимонопольную службу 23 года назад и начинала с должности специалиста отдела по защите прав потребителей и рекламы, а также занималась контролем рекламы. В 2000 году, получив предложение о работе на крупном псковском предприятии, Ольга Милонаец приняла решение оставить службу, однако вернулась в 2007 году в ряды ведомства и с 2014 года являлась его руководителем.

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За годы работы многие дела вошли в перечень лучших практик, а рейтинг управления поднялся с 75 места до 11.

«Коллектив Псковского УФАС России от всей души поздравляет Ольгу Викторовну с новым назначением, желает достижения новых высот в Москве, успешных кейсов и удачи в сфере борьбы с нарушениями антимонопольного законодательства в интересах общества и государства», - отметили в ведомстве.

С 1 ноября Псковское управление возглавит другой сотрудник ФАС России - Ирина Белоконь, которая ранее возглавляла антимонопольную службу Ненецкого автономного округа. «Ирина Владимировна в команде ФАС России уже более 14 лет, имеет хороший управленческий опыт. Добавим, Ненецкое УФАС России входит под юрисдикцию Северо-Западного федерального округа, а значит сохранится правоприменительная практика», - заметили в Псковском УФАС.

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