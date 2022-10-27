Александр Козловский помог с благоустройством двора долгожительнице в Великих Луках

О благоустройстве территории двора дома великолучанки-долгожительницы в своем Telegram-канале рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.
Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram
Усилиями партийной команды «Единой России» на днях завершили ремонт потолка, привели в порядок баню.
«Считаем важной составляющей своей работы помогать старшему поколению. Ранее совместными усилиями отремонтировали крышу дома Зои Георгиевны, а также сделали удобную лестницу от ее дома к дороге», – добавил парламентарий.
Зоя Хохлова – ребенок войны, в период оккупации Великих Лук помогала своей матери-участнице подпольной организации полиграфистов, а после войны сама стала трудиться в городской типографии. Имеет множество наград, долгие годы вела большую работу по патриотическому воспитанию великолукской молодежи.