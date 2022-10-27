Общество

Александр Козловский помог с благоустройством двора долгожительнице в Великих Луках

О благоустройстве территории двора дома великолучанки-долгожительницы в своем Telegram-канале рассказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Я неоднократно рассказывал о Зое Георгиевне Хохловой – энергичной и жизнерадостной великолучанке, которая в свои 92 года показывает отличный пример активного образа жизни. На одной из наших встреч – летом этого года, когда я выполнил ее просьбу и купил годовалых кур. Зоя Георгиевна также посетовала на состояние потолка в бане», – сообщил Александр Козловский.

Усилиями партийной команды «Единой России» на днях завершили ремонт потолка, привели в порядок баню.

«Считаем важной составляющей своей работы помогать старшему поколению. Ранее совместными усилиями отремонтировали крышу дома Зои Георгиевны, а также сделали удобную лестницу от ее дома к дороге», – добавил парламентарий.

Зоя Хохлова – ребенок войны, в период оккупации Великих Лук помогала своей матери-участнице подпольной организации полиграфистов, а после войны сама стала трудиться в городской типографии. Имеет множество наград, долгие годы вела большую работу по патриотическому воспитанию великолукской молодежи.