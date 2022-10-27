Общество

Роспотребнадзор оштрафовал детсады Псковской области на 100 тысяч рублей

44 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 101 тысячу рублей вынесли в отношении дошкольных образовательных учреждений Псковской области по итогам 3 квартала 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

С 1 января специалисты управления и его территориальных отделов провели 70 плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении дошкольных образовательных учреждений с применением лабораторных и инструментальных методов исследования.

«По итогам 3 квартала 2022 года в ходе осуществления контрольно-надзорных мероприятий за нарушение требований санитарного законодательства составлено 48 протоколов об административном правонарушении, вынесено 44 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 101 тысяча рублей», - сообщили в ведомстве.

Основные нарушения: