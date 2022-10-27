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Общество

Псковский филиал Академии ФСИН России отметил 30-летие со дня создания

28.10.2022 21:56|ПсковКомментариев: 0

Псковский филиал Академии ФСИН России отметил 30-летие со дня создания образовательной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

В Псковском городском культурном центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное юбилею образовательной организации, с участием руководства Псковской области и города Пскова, силовых ведомств региона, представителей духовенства и общественности.

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова от лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравила руководство и коллектив Псковского филиала академии с праздником. В своем видеообращении она отметила значимую роль ведомственного вуза для системы высшего образования региона.

Начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк, выступая перед собравшимися, напомнил историю создания учебного заведения и отметил особую заслугу в становлении вуза ветеранов образовательной организации, внесших неоценимый вклад в сегодняшнее развитие вуза.

Начальник Псковского филиала академии Александр Сысоев выразил благодарность Федеральной службе исполнения наказаний, Академии ФСИН России, Правительству Псковской области и города Пскова в развитии вуза.

Прозвучали поздравления и слова благодарности в адрес руководства и профессорско-преподавательского состава Псковского филиала академии от представителей силовых ведомств региона, областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» и духовенства. Все они пожелали коллективу образовательной организации движения вперед, новых перспектив, смелых решений и творческих идей.

Ветеранов, выпускников вуза и его лучших сотрудников отметили ведомственными наградами и почетными грамотами.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, подготовленным творческими коллективами Псковского филиала академии и города Пскова.

Теги: #Академия ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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