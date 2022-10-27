Общество

Псковские участники приступили к финальным испытаниям чемпионата профмастерства «Абилимпикс»

Финальный этап национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходит в рамках национального проекта «Образование», стартовал в Москве 28 октября.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства региона

Одной из первых к финальным соревнованиям от участников из Псковской области приступила школьница Анастасия Андреева. Вместе с конкурсантами из других регионов она демонстрирует свои навыки в компетенции «Флористика».

Всего в финале в разных возрастных категориях и компетенциях примут участие семь представителей Псковской области. В их числе также школьники: Евгений Богданов («Гончарное дело»), Софья Степанова («Малярное дело»), Людмила Мельник («Художественное вышивание»), студент Роман Иванов («Мебельщик») и специалисты: Алла Цыбина («Флористика»), Любовь Селезнева («Художественное вышивание»).

В общей сложности на соревнованиях выступят почти 400 школьников, свыше 400 студентов и более 300 специалистов России.

В рамках чемпионата, помимо соревнований, предусмотрены деловая, профориентационная, выставочная и культурно-досуговая программы. Параллельно с чемпионатом будет проходить международный технологический фестиваль с участием национальной сборной «Абилимпикс» Россия и представителей зарубежных стран.

В день открытия чемпионата, проходит выставка арт-объектов. От Псковской области в экспозиции представлена работа «Святость Руси» в исполнении Анастасии Андреевой и Евгения Богданова (компетенции — гончарное дело, флористика, нозология — слабовидящие).

Арт-объект представляет собой ансамбль башен древнего города Пскова, которые находятся в устье реки Псковы в исторической части города.