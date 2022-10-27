Общество

Армен Мнацаканян назвал возмутительным инцидент на Кургане Дружбы

Руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян назвал возмутительным инцидент на Кургане Дружбы в Латвии. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»

«Возмутительно…На Кургане Дружбы в Себежском районе мемориальные плиты вырваны с применением тяжелой техники. При этом со стороны официальных органов Латвийской республики информации о том, с какой целью таким варварским способом проводятся совершенно непонятные манипуляции с частью памятника, в открытых источниках нет. Исходя из того, каким "уважительным" образом в странах Балтии в последнее время относятся к периоду Великой Отечественной войны, остается с горечью констатировать – это очередная борьба с памятниками, с исторической памятью и исторической правдой», - написал Армен Мнацаканян.

Как руководитель партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Псковской области возмущен происходящим, подчеркнул парламентарий.

«В 1959 года на стыке трех республик – России, Белоруссии и Латвии, как символ героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы Великой Отечественной войны, был возведен этот мемориальный комплекс. В годы Великой Отечественной войны в этих местах плечом к плечу стояли партизаны, наши деды и прадеды боролись с общим врагом – нацизмом. В нынешней действительности латвийская сторона решила бороться с памятью», - добавил он.