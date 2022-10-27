Руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, вице-спикер регионального парламента Армен Мнацаканян назвал возмутительным инцидент на Кургане Дружбы в Латвии. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Армен Мнацаканян / «ВКонтакте»
Как руководитель партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Псковской области возмущен происходящим, подчеркнул парламентарий.
«В 1959 года на стыке трех республик – России, Белоруссии и Латвии, как символ героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы Великой Отечественной войны, был возведен этот мемориальный комплекс. В годы Великой Отечественной войны в этих местах плечом к плечу стояли партизаны, наши деды и прадеды боролись с общим врагом – нацизмом. В нынешней действительности латвийская сторона решила бороться с памятью», - добавил он.