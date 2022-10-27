Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 099, за сутки прибавилось 20 пациентов. Выздоровело – 122 834, за сутки - 19. С начала пандемии от болезни в регионе умерло 1935 человек.
Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков – 40911/7
- Великие Луки – 18189/3
- Бежаницкий район – 1605/0
- Великолукский район – 2843/0
- Гдовский район – 2247/0
- Дедовичский район – 3078/0
- Дновский район – 1017/0
- Красногородский район – 1128/0
- Куньинский район – 1064/1
- Локнянский район – 1206/0
- Невельский район – 5629/2
- Новоржевский район – 1344/0
- Новосокольнический район – 3303/0
- Опочецкий район – 3833/0
- Островский район – 6085/0
- Палкинский район – 1264/0
- Печорский район – 2958/0
- Плюсский район – 1965/0
- Порховский район – 4548/1
- Псковский район – 9695/2
- Пустошкинский район – 1577/1
- Пушкиногорский район – 1791/2
- Пыталовский район – 1921/0
- Себежский район – 2991/0
- Стругокрасненский район – 2115/0
- Усвятский район – 746/1
- Иногородние (с 30.12.2020) – 46