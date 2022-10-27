Общество

Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области

Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 125 099, за сутки прибавилось 20 пациентов. Выздоровело – 122 834, за сутки - 19. С начала пандемии от болезни в регионе умерло 1935 человек.

Статистика заболеваемости по муниципалитетам: